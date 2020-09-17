?Люди, устраивающие беспорядки в Умани, не имеют отношения к хасидскому движению, - посол Израиля

Люди, устраивающие беспорядки, дебоши в Умани, в том числе и те, кто крушил ограждения на могиле цадика Нахмана, не имеют отношения к хасидскому движению.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоел Лион в эксклюзивном интервью LB.ua.

Он отметил, что эти иностранцы, часть из которых являются гражданами Израиля, - хулиганы и анархисты.

"Они живут там (в Умани - LB.ua). В этом вся проблема. Эти люди на самом деле не является частью хасидского движения, они - хулиганы. Они называют себя хасидами, но мы не знаем, как их назвать. Наверное, анархистами", - отметил дипломат.

Посол поддержал действия украинских властей, задержавших участников беспорядков и депортировавших их в Израиль. Лион указывает, что это была провокация со стороны хулиганов.

"Это были те же хулиганы. Их задержала полиция, и полиция отправила их обратно в Израиль. Даже того из них, который живет в Умани в отеле. Они хотели устроить провокацию, они не подчиняются правилам, они не верят в коронавирус, считают, что COVID-19 - это заговор. Они были наказаны", - сказал Лион.

В то же время посол просит не делать преждевременных резких выводов и не судить по отдельным эпизодам обо всем хасидском движении. Дипломат подчеркивает, что хасиды, проживающие в Умани, стремятся стать "частью Умани, частью общества".

"Такие люди (хулиганы, - ред.) не только беспокоят граждан Украины, они беспокоят и хасидов тоже. В Умани около тысячи хасидов живет круглый год, они хотят быть частью города, частью общества, и для них очень важно поддерживать хорошие отношения с соседями , несмотря на то, что есть много проблем", - подчеркнул посол.

Напомним, на время паломничества хасидов, с 15 по 21 сентября, в Умани усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

Однако паломники разрушили "карантинное" ограждение возле могилы Раби Нахмана. В фонде Раби Нахмана, являющемся официальным представителем брацлавских хасидов, сообщили, что беспорядки устроили подростки. В фонде пообещали поговорить с ними и отметили, что брацлавское движение уважает законы Украины.

Двух хасидов, которые были организаторами беспорядков на могиле Раби Нахмана в Умани, выдворили из Украины.