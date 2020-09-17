Израиль ждет открытия посольства Украины в Иерусалиме, - посол

Израиль ждет от Украины, что она откроет посольство в Иерусалиме. Переговоры двух сторон продвигаются в рамках договоренностей лидеров двух стран в августе 2019 года.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион, отвечая на вопрос журналиста о решении президента Владимира Зеленского вывести из повестки дня вопрос об открытии украинского посольства в Иерусалиме.

"Это заявлено (позиция Зеленского, - LB.ua) в продолжение обещания открыть офис в Иерусалиме, которое президент Зеленский дал Премьер-министру Нетаньяху в августе 2019 года. Это пока только продолжение предыдущих договоренностей, так что пока мы ждем", - сказал посол.

В то же время дипломат сообщил, что из-за эпидемии COVID-19 переговоры об открытии украинских инновационных офисов в Иерусалиме пока застопорились. Однако, как обозначил посол, подобный шаг со стороны официального Киева израильские власти поддерживают.

"Конечно, нам бы хотелось видеть посольство Украины в Иерусалиме, но пока Украина хочет сделать первый шаг в этом направлении, открыв в Иерусалиме офис, и мы приветствуем это", - сообщил Лион.

Напомним, Иерусалим своей столицей считают в Израиле и Палестине, при этом ни одна из стран не признает за другой такое право.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, после чего посольство Штатов перенесли из Тель-Авива в Иерусалим. В 2017 году Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая отвергает решение США по Иерусалиму. Украина не голосовала.

В январе 2020 года посол Израиля Джоэл Лион призвал Украину перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В прошлом году стало известно, что Украина намерена открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус. В сентябре этого года Зеленский рассказал в интервью The Jerusalem Post, что перенос посольства в Израиле в Иерусалим пока не ко времени.