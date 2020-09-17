Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством

Теперь бюджеты общин не будут зависеть от района.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом изменения в Бюджетный кодекс относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы (№3614).

"За" проголосовали 287 народных депутатов.

Благодаря закону со следующего года все территориальные общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с государством, сообщили на канале "Децентрализация - оперативно" в Telegram.

Теперь бюджеты общин не будут зависеть от района. Все 1470 объединенных территориальных общин будут сами распоряжаться деньгами общины.

В общинах будет оставаться 60% налогов на доходы физических лиц.

Напомним, что на заседании 17 июля Верховная Рада приняла постановление об образовании и ликвидации районов. Оно предусматривает ликвидацию 490 районов и создание 136 новых, "укрупненных".

25 октября на местных выборах, согласно новому законодательству, будут избираться 1470 глав общин, 136 районных советов и 22 областных совета - выборов в советы Донецкой и Луганской областей пока проводить не будут.

Изначально планировалось уменьшение количества районов до 129, однако после рекомендаций профильного парламентского комитета их число увеличили до 136. Главным требованием к каждому району является численность населения не ниже 150 тыс.

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Проекты будущих районов были обнародованы Министерством общин и территорий в июне 2020 года. Все предложения по районам прошли общественные и экспертные обсуждения.

По словам министра развития общин и территорий Чернышова, лишение ресурса общин и то, что сервисы и услуги станут менее доступными, - это миф. Обеспечение финансирования общин должен обеспечить закон №3614.