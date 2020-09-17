В Минфине считают Закон о системе гарантирования вкладов конституционным

И обращают внимание на его роль при выводе с рынка «Приватбанка».

В Минфине считают Закон о системе гарантирования вкладов конституционным
Фото: LB.ua

В Министерстве финансов Украины уверены в конституционности Закона о системе гарантирования вкладов, а его принятие считают прогрессивным шагом в направлении высокоразвитых стран. Об этом заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук при рассмотрении 15 сентября Конституционным судом Украины дела о легитимности Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

«Как известно, в конце 2016 года с целью обеспечения стабильности банковского сектора было принято решение о национализации крупнейшего банка в Украине - Приватбанка. Вклад государства из государственного бюджета в капитал банка составил 155 млрд 365 млн грн. Я бы хотел попросить суд взвесить потенциальные последствия для госбюджета в случае принятия положительного решения о неконституционности. А именно возможного осложнения механизма погашения в государственный бюджет этих средств и возможной правовой неопределенности и рисков для Министерства финансов в качестве участника различных судебных процессов, которые сейчас происходят», - подчеркнул Юрий Драганчук.

«Законом были значительно улучшены условия возмещения вкладчикам банков гарантированных сумм по сравнению с законом предыдущим о Фонде гарантирования вкладов физических лиц», - сказал Драганчук. Он добавил, что благодаря законодательным изменениям были, в частности, ускорены сроки выплаты гарантированных сумм вкладчикам, а также существенно уменьшены сроки вывода неплатежеспособных банков с рынка.

«Указанные изменения реализованы на основе лучшего мирового опыта эффективного функционирования систем гарантирования вкладов в ведущих экономиках мира. Это было сделано также в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком», - отметил Драганчук.

Он также напомнил, что по закону предусмотрена возможность участия государства в выводе с рынка неплатежеспособных банков.

По его словам, к разработке модели системы гарантирования вкладов в Украине были привлечены лучшие украинские и международные специалисты, и в результате этого сотрудничества, с учетом украинского законодательства, была выбрана та модель, которая действует в соответствии с законом, принятым в 2012 году.

Как сообщило издание Лига.Финансы, КС 15 сентября завершил открытые слушания по делу о конституционности Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и перешел к закрытой части заседания для принятия решения.

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