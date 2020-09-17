Израильский министр призвал вернуться домой паломников, которые пытаются попасть в Украину

Глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин, который является членом министерской комиссии по вопросам нацбезопасности страны, призвал вернуться домой израильских паломников, которые пытаются попасть в Украину.

Об этом политик заявил в Twitter .

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, которые пытаются попасть в Украину через Беларусь или Молдову, сегодня утром (17 сентября. - Ред.) украинская власть дала окончательно отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не позволят въезд через пограничные пункты пропуска. Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать правила изоляции после возвращения", - написал министр.

Также Зеэв Элькин поздравил верующих с новым годом - Рош ха-Шана.

Напомним, сегодня посол Израиля в Украине Джоел Лион в эксклюзивном интервью LB.ua заявил, что правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции из-за сложившейся в стране ситуации.

Несмотря на запрет, в Украину пытаются попасть тысячи паломников. В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть на украинскую территорию.