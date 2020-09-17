Белорусские СМИ публикуются без фото в поддержку задержанных журналистов
Вместо изображения медиа публикуют на белом фоне надпись "Здесь должно быть фото".
Независимые медиа Беларуси 17 сентября выпустили материалы без фото. Так СМИ выражают поддержку фотожурналистам Александру Васюковичу и Владу Гридину, которых вчера арестовали за "участие в несанкционированном митинге".
Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".
"17 сентября основные страницы независимых СМИ публикуются без фотографий. Так журналисты выражают солидарность с фотожурналистами Александром Васюковичем и Владом Гридиным", - говорится в сообщении.
Без фото публикуются такие СМИ как "TUT.BY", "Радио Свобода", "БелаПАН", "Наша Нива" и другие. Вместо изображения медиа публикуют на белом фоне надпись "Здесь должно быть фото".
Васюкович и Гридин освещали акцию протеста "Марш героев". 13 сентября журналистов задержали. 16 сентября суд применил к ним арест на 11 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Напомним, в Беларуси во время субботних протестов задержали 114 человек. Массовые задержания силовики устроили во время "женского марша" в Минске.