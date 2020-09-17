Белорусские СМИ публикуются без фото в поддержку задержанных журналистов

Вместо изображения медиа публикуют на белом фоне надпись "Здесь должно быть фото".

Независимые медиа Беларуси 17 сентября выпустили материалы без фото. Так СМИ выражают поддержку фотожурналистам Александру Васюковичу и Владу Гридину, которых вчера арестовали за "участие в несанкционированном митинге".

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"17 сентября основные страницы независимых СМИ публикуются без фотографий. Так журналисты выражают солидарность с фотожурналистами Александром Васюковичем и Владом Гридиным", - говорится в сообщении.

Фото: Webscreenshot

Без фото публикуются такие СМИ как "TUT.BY", "Радио Свобода", "БелаПАН", "Наша Нива" и другие. Вместо изображения медиа публикуют на белом фоне надпись "Здесь должно быть фото".

Фото: Webscreenshot

Васюкович и Гридин освещали акцию протеста "Марш героев". 13 сентября журналистов задержали. 16 сентября суд применил к ним арест на 11 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Напомним, в Беларуси во время субботних протестов задержали 114 человек. Массовые задержания силовики устроили во время "женского марша" в Минске.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве провели еще одну акцию в поддержку митингующих в БеларусиВ Киеве провели еще одну акцию в поддержку митингующих в Беларуси
Минобразования заявило, что ночью неизвестные лица проникли в здание и фотографировали документыМинобразования заявило, что ночью неизвестные лица проникли в здание и фотографировали документы
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, оба - в КиевеБелорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, оба - в Киеве
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пропущены на территорию Украины (обновлено)Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пропущены на территорию Украины (обновлено)
Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом: "Я полностью поддерживаю президента Зеленского"Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом: "Я полностью поддерживаю президента Зеленского"
Белорусские СМИ обнародовали "перехваченный" Минском "разговор Варшавы и Берлина" о НавальномБелорусские СМИ обнародовали "перехваченный" Минском "разговор Варшавы и Берлина" о Навальном
При попытке попасть в офис “Свободы” в Киеве пострадали трое правоохранителей (фото, видео)При попытке попасть в офис “Свободы” в Киеве пострадали трое правоохранителей (фото, видео)
Полиция обнародовала фото и имена разыскиваемых за поджог авто "Схем"Полиция обнародовала фото и имена разыскиваемых за поджог авто "Схем"
Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)
Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"
Последние новости
Подгружаем последние новости