Гармаш рассказал о деталях встречи ТКГ

Журналист Сергей Гармаш, консультирующий украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, рассказал подробности вчерашнего заседания.

Об этом он написал в своей колонке на сайте "ОстроВ".

Гармаш рассказал, что россиянин Грызлов потребовал дать слово представительнице "ДНР" Никаноровой, потому что "это их территория". Та, в свою очередь, назвала оккупированную территорию "молодым развивающимся государством" и сказала Леониду Кравчуку, что "им есть на что тратить драгоценное время, кроме как на переговоры с Украиной".

"Это чтобы понимать настроение и атмосферу на "переговорах". Ну, о РоSSии - "не стороне конфликта" я уже даже не пишу. Нас к этому планомерно приучают, а ОБСЕ , да и мы сами, дипломатично «обтекаем»", - отметил журналист.

Гармаш назвал вчерашнюю встречу уникальной.

"Об этом заявили сразу два модератора подгрупп от ОБСЕ . Посол Морель (политическая подгруппа) сказал, что не сталкивался с таким за все 50 лет его дипломатической практики. Посол Чевик (подгруппа по безопасности) тоже подчеркнул, что впервые за годы работы в ТКГ закрыл заседание досрочно. Модератор гуманитарной подгруппы ничего такого не говорила, но ее работа также продолжает блокироваться коллаборационистами из ОРДЛО. Они даже списки на обмен не предоставляют", - рассказал Гармаш.

Представители оккупантов продолжают требовать отменить постановление Верховной Рады по местным выборам - а именно в той части, где отмечается, что голосование на оккупированной территории невозможно.

"Как и прежде, они пытаются навязать Украине фиксацию каких-то договоренностей: протоколы, дополнительные меры, письма и т.д. - что угодно, лишь бы подписи "министров" оказались на одном документе с подписью представителя Украины.

"Это нам не нужно", - отметил глава ТКГ Кравчук.

Кроме того, оккупанты "обиделись", что не состоялась совместная инспекция под Шумами, и предложили сделать совместное инспектирование системным. "Правда, на этот раз, и взаимным, чтобы и мы тоже могли, совместно с ними, инспектировать «территорию»", - отметил Гармаш.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

12 сентября представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений к постановлению. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Впрочем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг, что украинская сторона на встрече советников "нормандской четверки" брала на себя какие-либо обязательства по пересмотру постановления. А спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что Рада не планирует пересматривать постановление.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины. В то же время он пообещал, что политическая группа ТКГ продолжит обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.