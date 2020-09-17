Гармаш рассказал о деталях встречи ТКГ
Работа политической подгруппы заблокирована.
Журналист Сергей Гармаш, консультирующий украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу как представитель ОРДЛО от Донецкой области, рассказал подробности вчерашнего заседания.
Об этом он написал в своей колонке на сайте "ОстроВ".
Гармаш рассказал, что россиянин Грызлов потребовал дать слово представительнице "ДНР" Никаноровой, потому что "это их территория". Та, в свою очередь, назвала оккупированную территорию "молодым развивающимся государством" и сказала Леониду Кравчуку, что "им есть на что тратить драгоценное время, кроме как на переговоры с Украиной".
"Это чтобы понимать настроение и атмосферу на "переговорах". Ну, о РоSSии - "не стороне конфликта" я уже даже не пишу. Нас к этому планомерно приучают, а ОБСЕ, да и мы сами, дипломатично «обтекаем»", - отметил журналист.
Гармаш назвал вчерашнюю встречу уникальной.
"Об этом заявили сразу два модератора подгрупп от ОБСЕ. Посол Морель (политическая подгруппа) сказал, что не сталкивался с таким за все 50 лет его дипломатической практики. Посол Чевик (подгруппа по безопасности) тоже подчеркнул, что впервые за годы работы в ТКГ закрыл заседание досрочно. Модератор гуманитарной подгруппы ничего такого не говорила, но ее работа также продолжает блокироваться коллаборационистами из ОРДЛО. Они даже списки на обмен не предоставляют", - рассказал Гармаш.
Представители оккупантов продолжают требовать отменить постановление Верховной Рады по местным выборам - а именно в той части, где отмечается, что голосование на оккупированной территории невозможно.
"Как и прежде, они пытаются навязать Украине фиксацию каких-то договоренностей: протоколы, дополнительные меры, письма и т.д. - что угодно, лишь бы подписи "министров" оказались на одном документе с подписью представителя Украины.
"Это нам не нужно", - отметил глава ТКГ Кравчук.
Кроме того, оккупанты "обиделись", что не состоялась совместная инспекция под Шумами, и предложили сделать совместное инспектирование системным. "Правда, на этот раз, и взаимным, чтобы и мы тоже могли, совместно с ними, инспектировать «территорию»", - отметил Гармаш.
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
12 сентября представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений к постановлению. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Впрочем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг, что украинская сторона на встрече советников "нормандской четверки" брала на себя какие-либо обязательства по пересмотру постановления. А спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что Рада не планирует пересматривать постановление.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины. В то же время он пообещал, что политическая группа ТКГ продолжит обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау заявила, что на заседании 16 сентября обсуждение условий проведения местных выборов не позволило ТКГ перейти к принятию решений по другим вопросам.