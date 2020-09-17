В рейтинге партий на местных выборах лидирует "Слуга народа", - соцопрос

На втором месте - "ОПЗЖ".

В рейтинге партий на местных выборах лидирует "Слуга народа", - соцопрос
Фото: facebook/Слуга народу

Среди украинцев, которые планируют принять участие в голосовании на местных выборах, 16% поддерживают партию "Слуга народу".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает "Интерфакс-Украина".

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батькивщина" - 8,2%, партию "За будущее"- 5,8%.

Радикальную партию поддерживают 4,7% респондентов, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиция" и "Победа Пальчевского"- по 2,1%, партию" Наш край "- 2,0%, партию "Сила и честь"- 1,5%, "Самопомощь"- 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, - 21,2%.

Отмечается также, что если на выборах в Верховную Раду суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их совокупный показатель - 50%.

Напомним, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За сопредседателя пророSSийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко готовы голосовать 15,5%.

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