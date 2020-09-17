Рада с третьей попытки назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП

Среди предлагаемых кандидатов - научные сотрудники и адвокаты.

Верховная Рада на заседании 17 сентября назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

"За" проголосовали 239 народных депутатов.

Это уже третье постановление о назначении членов комиссии - за два предыдущих в парламенте не набралось достаточного количества голосов.

Больше всего голосов дала фракция "Слуга народа" (172), также постановление поддержали ОПЗЖ, "За будущее", "Голос" и восемь внефракционных нардепов.

Проект постановления предлагал следующих лиц:

  • Бусол Елену Юрьевну – старшего научного сотрудника, заведующего кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, доктора юридических наук (по согласованию);
  • Гуджала Андрея Андреевича – управляющего партнера адвокатского объединения «ГуДеГ» (по согласованию);
  • Дрозда Алексея Юрьевича - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);
  • Коваль Екатерину Петровну – первого заместителя главы Союза юристов Украины (по согласованию);
  • Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
  • Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);
  • Соболя Евгения Юрьевича - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

Напомним, что в состав конкурсной комиссии САП входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь от парламента. Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Совет прокуроров свою квоту исчерпал еще в июне. Конкурсная комиссия является полномочной, если в ее состав назначено не менее шести человек. Но если Верховная Рада в течение трех месяцев со дня назначения в состав комиссии представителей Советом прокуроров не назначает в установленном порядке никого, комиссия считается полномочной при условии вхождения в ее состав четырех человек.

Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо Назара Холодницкого, который недавно уволился.

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