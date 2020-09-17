Сын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в Москву

Сын Лукашенко покинет Беларусь: “Коле будет очень некомфортно...“

Младший сын Александра Лукашенко, 16-летний Николай, переезжает с Беларуси в Москву. В этом году парень закончил девятый класс и поступил в Минский лицей при Белорусском государственном университете (БГУ), однако, накануне 1 сентября решил забрать документы.

Сын белорусского лидера еще в мае успешно сдал экзамены в лицей, выбрав для себя биологический профиль обучения. В сентября стало известно, что Николай Лукашенко так и не начал учебный год в выбранном учебном заведении, а будет учиться в Москве. Об этом рассказал бывший президент Национальной академии наук Республики Беларусь и ее действующий главный научный сотрудник Александр Войтович.

Дело в том, что выпускники БГУ, как и тысячи других белоруссов, взбунтовались против Александра Лукашенко и требуют проведения перевыборов. Службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно учиться в такой среде. К тому же, плохое отношение преподавателей к Лукашенко может перенестись на его сына.

Сын Лукашенко покинет Беларусь: “Коле будет очень некомфортно...“

По словам Войтовича, сына Лукашенко переводят в гимназию при МГУ. Он считает, что чаду белорусского президента будет просто перевестись, поскольку, "у Коли хорошие результаты по химии, биологии, на районной олимпиаде он призер".

"Если не по блату, конечно, — такие вопросы возникают в подобных случаях… И это дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. А Коля, конечно же, намерен получить высшее образование", — сказал Войтович.

Решение Лукашенко, чтобы сын учился не в Беларуси, целиком понятно. В Минске Николаю, по крайней мере в ближайшее время, будет небезопасно. В РоSSии его не тронут, однако, ходят слухи, что даже в Москве Николай Лукашенко пока что будет обучаться дистанционно.

В гимназии МГУ пока что информацию о приеме Коли Лукашенко не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с Колей Лукашенко, одетого в бронежилет и вооруженного боевым автоматом.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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