Прокурора Тернопольской области уволили за пьянство на работе и угрозы подчиненным

Николай Петришин продержался на должности всего три дня.

Нового прокурора Тернопольской области Николая Петришина освободили от должности из-за пьянства на рабочем месте и угрозы работникам прокуратуры.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

"16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры Украины. Как пишут СМИ , Петрушину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - это трения с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и ненадлежащее поведение", - говорится в сообщении.

За последние годы у Петришина появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве , земельные участки и 4 автомобиля.

По информации ЦПК, в первый день пребывания в должности новый прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней".

Днем позже прокурор заявил, что заявил, что никакого пира не было и что он ничего не употреблял.

Свое состояние Петрушин объяснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом.

Напомним, в июне киевского прокурора задержали при получении $100 тыс. взятки. За эти деньги он обещал "крышевать" банк.