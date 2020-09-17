Кернес находится в клинике Шарите, его состояние тяжелое, - Фукс

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса доставили в клинику Шарите в Германии, где сейчас лечится роSSийский оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом сообщил в Telegram-канале друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите. Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи", - написал Фукс.

Бизнесмен также обнародовал видео с самолета, которым перевозили Кернеса.

Напомним, вчера стало известно, что Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию. По словам источников LB.ua, позавчера в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу. Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако через несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

Ранее сообщалось, что Кернес с 10 сентября находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.