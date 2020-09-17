Посол Израиля о ситуации с хасидами: они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой

Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов,которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань. Израильская сторона надеется, что гуманитарного кризиса не произойдет, хотя и называет ситуацию сложной.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоел Лион в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Мы уважаем решение правительства Украины (закрыть границы для иностранцев из-за Covid-19 - LB.ua). Ситуация сложная, и мы надеемся, что гуманитарного кризиса не будет", - сказал дипломат.

В то же время, как отметил посол, в настоящее время от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину. Лион подчеркнул, что эти люди все еще могут добраться до крупных белорусских городов и вылететь в Израиль.

"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь , а оттуда - домой в Израиль, так как в Украину въезжать нельзя. Вместе с равом Стамблером - Главой Федерации еврейских общин Украины, равом Каминецким и равом Ротманом мы смогли доставить им пищу и воду. Наш посол в Беларуси также смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь - уехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - подчеркнул посол.

Лион также напомнил, что Украина не соглашалась принимать иностранцев, кроме тех, кто уже въехал. "Именно поэтому ваша власть и закрыла границы - не только для хасидов, не только для евреев, а для всех иностранцев", - добавил Лион.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции из-за сложившейся в стране ситуации.

Несмотря на запрет, в Украину пытаются попасть тысячи паломников. В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть на украинскую территорию.