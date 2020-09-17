Грызлов обвинил Украину в срыве "перемирия" на Донбассе
По его мнению, теперь весь комплекс таких мероприятий придется обсуждать заново.
Полномочный представитель РоSSии в ТКГ Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в срыве соглашения о дополнительных мерах по контролю за перемирием на Донбассе,
Об этом он заявил в среду по итогам заседания группы, сообщают роSSийские СМИ.
По его мнению, теперь весь комплекс таких мероприятий придется обсуждать заново.
"... Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти мероприятия. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", - заявил Грызлов.
Грызлов отметил со ссылкой на "представителей Донбасса": "Отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Киева от подписанных ранее дополнительных мероприятий, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня".
"Фактически это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", - считает роSSийский полпред.
Напомним, ранее в июне Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.