По его мнению, теперь весь комплекс таких мероприятий придется обсуждать заново.

Полномочный представитель РоSSии в ТКГ Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в срыве соглашения о дополнительных мерах по контролю за перемирием на Донбассе,

Об этом он заявил в среду по итогам заседания группы, сообщают роSSийские СМИ .

По его мнению, теперь весь комплекс таких мероприятий придется обсуждать заново.

"... Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти мероприятия. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", - заявил Грызлов.

Грызлов отметил со ссылкой на "представителей Донбасса": "Отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Киева от подписанных ранее дополнительных мероприятий, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня".

"Фактически это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", - считает роSSийский полпред.

Напомним, ранее в июне Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.