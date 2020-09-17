В правительстве РФ признали, что отравление Навального ударило по экономике РоSSии

Москва ждет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за нависшей над ней угрозы санкций.

В правительстве РФ признали, что отравление Навального ударило по экономике РоSSии
Антон Силуанов
Фото: ru.g20russia.ru

Разговоры о возможных санкциях из-за отравления роSSийского оппозиционера Алексея Навального влияют на планы РоSSии по заимствованию денег на международных рынках.

Об этом заявил министр финансов РоSSии Антон Силуанов, передает Reuters.

Он отметил, что Москва ждет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за того, что над ней нависла угроза санкций.

"Все эти ограничения, санкции и шум вокруг Навального не добавляют нам уверенности в хорошем размещении", - сказал Силуанов.

Москва ищет дополнительные источники финансирования, чтобы залатать "дыру" в бюджете, вызванную снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, поэтому любая отсрочка потенциально проблематична. В последний раз РоSSия привлекла 2 2,5 млрд долларов в июне 2019 года за счет долларовых еврооблигаций.

Напомним, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. РоSSийские врачи отрицали отравление Навального.

9 сентября Die Zeit сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что роSSийского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

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