Труханов собирается вернуть проспекту Героев Небесной Сотни название в честь Жукова

По его словам, этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.

Труханов собирается вернуть проспекту Героев Небесной Сотни название в честь Жукова
Фото: Odessa.net.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании горсовета заявил, что проспекту Героев Небесной Сотни надо вернуть его прежнее название - Маршала Жукова.

Об этом пишет местное издание "Репортер".

По словам Труханова, этот вопрос будет вынесен на общественные слушания в декабре. Также будет рассмотрен вопрос возврата прежних названий другим улицам, в частности, улице Инглези, ранее бывшей имени 25-й Чапаевской дивизии.

"Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя", - заявил Труханов.

Экс-регионал Труханов является мэром Одессы с 2014 года. В этом году баллотируется на пост мэра от партии "Доверяй делам".

Напомним, что в Одессе в 2016 году в рамках декоммунизации переименовали 56 улиц. Однако уже через год Одесский городской совет решил вернуть прежние названия всем улицам, в том числе и проспекту Маршала Жукова.

Однако это переименование декоммунизированных улиц в апреле 2017 года отменил Приморский райсуд Одессы, признав, что возвращение старых названий было противоправным.



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