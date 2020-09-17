Кравчук ответил на требования РоSSии пересмотреть решение о местных выборах

В то же время он пообещал, что политическая группа ТКГ продолжит обсуждение самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины.

Об этом он заявил во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, РоSSии и ОБСЕ , сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что так Кравчук ответил на упреки о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", - сказал Кравчук.

В то же время он пообещал, что политическая группа ТКГ продолжит обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

12 сентября представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В тот же день стало известно, что "Слуга народа" предлагает изменения в постановление о местных выборах.

Впрочем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг, что украинская сторона на встрече советников "нормандской четверки" брала на себя какие-либо обязательства по пересмотру постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине.

А спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что Верховная Рада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборов.