Рада требует от Кабмина обеспечить Донбасс бесперебойным водоснабжением

За это решение проголосовали 312 нардепов.

Верховная Рада Украины приняла постановление №3835 "Об Обращении к Кабинету Министров Украины о принятии мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За это решение проголосовали 312 нардепов.

"Постановление принято с целью ликвидации дефицита питьевого водоснабжения населения и обеспечения финансирования мероприятий по восстановлению объектов водохозяйственных систем Донецкой области", - говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет госбюджета, в том числе средств Государственного фонда регионального развития, а также способствовать привлечению инвестиционных средств для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Напомним, в июле 2019 года Кабинет министров запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.