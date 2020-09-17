Кравчук: "Украина выполняет договоренности в "нормандском формате"

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявляет, что Украина последовательно выполняет договоренности Парижского саммита в Нормандскому формате.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, РоSSии и при модераторстве ОБСЕ . Переговоры продолжались около семи часов.

Во время заседания Кравчук отметил, что "украинская делегация уважает Нормандский формат и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира".

"Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня", - сказал Кравчук.

Украинская делегация также призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня.

Напомним, что полномочный представитель РоSSии в ТКГ Борис Грызлов по итогам заседания группы обвинил украинскую сторону в срыве соглашения о дополнительных мерах по контролю за перемирием на Донбассе.