Гетманцев связал протесты ФЛП с приближением выборов

"Нельзя построить цивилизованное европейское общество, оставаясь в совке".

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что протесты ФЛПов, которые митинговали в среду с требованием освободить их от обязанности использовать кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций), связаны с приближением местных выборов.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua, комментируя поручение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова рассмотреть пакет законопроектов, которых требуют представители движения "SaveФОП".

"Глава Верховной Рады дал поручение в ближайшее время вынести на комитет. Мы не будем медлить, это не будет месяц - будет меньше", - пообещал Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что считает требования протестующих необоснованными.

"Мы вроде пытаемся построить европейскую страну, где есть равные правила для всех, и весь бизнес работает в белую. Для этого одним из инструментов является электронный чек, или программное РРО. Это программное обеспечение, которое ФЛП должен скачать с сайта налоговой, установить себе на смартфон и осуществлять учет своих операций через это программное обеспечение. Мы не заставляем платить больше налогов - наоборот, мы увеличили лимиты. Мы не хотим вводить какие-то другие отягощения. Мы просим вести учет так, как это делается во всей Европе, через РРО. Все, больше ничего мы не требуем", - пояснил Гетманцев.

"Это мировоззренческая вещь. Мы не можем построить цивилизованное европейское общество, оставаясь одновременно в совке. Или мы поймем, что есть один закон для всех, и никто не может уклоняться от налогообложения, торговать контрабандой, или мы должны согласиться, что все могут это делать и абсолютно всему бизнесу позволить это", - сказал депутат.

По его словам, протесты подогревают представители "Европейской солидарности" в политических целях

"Мы выполняем обещание, что налоги должны уплачиваться все, что условия должны быть равны для всех, что мы должны защитить потребителей. Это ведь не только мы обещали, но и другие политические силы. Но накануне местных выборов наши оппоненты, которые когда-то были властью, а сейчас перешли в оппозицию, решили эту болевую точку в бизнесе использовать. Поэтому они раскачивают эту ситуацию ... Хотя я не исключаю, что действительно часть предпринимателей привыкла работать в тени. Это удобно: лучше не платить налоги, чем платить", - сказал Гетманцев.

Напомним, что митингующие требуют рассмотреть законопроекты 3853-1, 3853-2 и 3993.