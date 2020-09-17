Разумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках и жалуются на музыку
Фамилии этих депутатов он не назвал.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках.
Об этом сообщает УНИАН.
На вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить депутатам пользоваться автомобилями, Разумков ответил "нет".
"Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность", - отметил Разумков.
Однако фамилии этих депутатов он не назвал.
"И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом", - сказал Разумков. Он также привел пример, что одна депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".
Напомним, в феврале в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3006, который предлагает запретить акустическое насилие в транспорте в связи с инцидентом, когда водитель автобуса отказался выключить роSSийский сериал и высадил волонтеров посреди трассы.