Разумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках и жалуются на музыку

Фамилии этих депутатов он не назвал.

Разумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках и жалуются на музыку
Фото: Анна Стешенко

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках.

Об этом сообщает УНИАН.

На вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить депутатам пользоваться автомобилями, Разумков ответил "нет".

"Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность", - отметил Разумков.

Однако фамилии этих депутатов он не назвал.

"И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом", - сказал Разумков. Он также привел пример, что одна депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".

Напомним, в феврале в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3006, который предлагает запретить акустическое насилие в транспорте в связи с инцидентом, когда водитель автобуса отказался выключить роSSийский сериал и высадил волонтеров посреди трассы.

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