Патриарх Филарет выздоровел от коронавируса

Патриарх Филарет выздоровел: у 91-летнего мужчины тест на коронавирус уже отрицательный

Патриарх Филарет, который сейчас возглавляет восстановленную УПЦ Киевского патриархата, оправился от коронавируса. COVID-19 у церковного сановника обнаружили еще в начале сентября. Симптомов заболевания он не испытывал никаких, коронавирус был обнаружен во время планового тестирования.

Патриарх Филарет, который не раз говорил, что эпидемия коронавируса - это Божья кара человечеству за грехи, не стал уповать только на силу молитв, а отдался в руки врачей. Как впоследствии выяснилось, поступил он абсолютно верно, ведь у него диагностировали воспаление легких. Все эти дни медики боролись за жизнь и здоровье патриарха, ведь ему уже 91 год, и он входит в группу наибольшего риска.

Патриарх Филарет выздоровел: у 91-летнего мужчины тест на коронавирус уже отрицательный

И вот сегодня на его странице в Facebook появилось сообщение, что его святейшесть преодолел опасную болезнь: последний из взятых тестов на коронавирус оказался у него отрицательным, что несказанно порадовало его паству. Прихожане УПЦ Киевского патриархата с радостью приветствовали патриарха с выздоровлением.

"Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожан и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни. Предстоятель Киевского Патриархата также выразил глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кстати, патриарх Филарет был уверен, что Господь не допустит, чтобы он заболел , потому что он нужен церкви на своем посту.


: Марченко Любов, Тудей

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