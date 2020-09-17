Следственный комитет Беларуси выдвинул Колесниковой обвинение

Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь , совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Сейчас Колесникова содержится под стражей.

Напомним, в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета. На свободе остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Место пребывания Марии Колесниковой было неизвестно с утра 7 сентября. 8 сентября белорусская пограничная служба заявила, что оппозиционерку задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров из родной страны.

Белорусская оппозиция готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.