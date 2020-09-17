Кличко: партия "УДАР" не собирается объединяться с другими политсилами

"Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян!".

Кличко: партия "УДАР" не собирается объединяться с другими политсилами

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что его партия "УДАР" идет на местные выборы самостоятельно и не намерена объединяться с другими политсилами.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы", - сказал Кличко.

Он поблагодарил жителей столицы за поддержку.

"УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, сегодня партия "Европейская солидарность" объявила о поддержке кандидатуры действующего мэра Киева, отметив, что он реализовывал политический курс Петра Порошенко. Кроме того, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в мэры столицы, заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру.

О том, что "ЕС" поддержит Кличко, который баллотируется от собственной партии УДАР, в интервью LB.ua ранее сообщил глава наблюдательного совета Института стратегических исследований и прогнозов Игорь Грынив. По его словам, лидер "ЕС" Порошенко не рассматривал возможности выдвижения в мэры в этом году. Баллотирование на выборах мэра столицы с Порошенко обсуждалось еще в 2013-м.

В июне Порошенко предлагал Кличко баллотироваться от "Евросолидарности", однако мэр отказался, отметив, что пойдет на выборы от своей политической силы.

26 августа партия "УДАР" провела съезд в Киеве, на котором Кличко заявил, что его партия идет на местные выборы отдельно, но готова сотрудничать с проевропейскими политсилами в новоизбранной Киевраде и других местных советах на всех уровнях. Он также представил новых членов команды, которые будут участвовать в местных выборах. Это, в частности, сурдопереводчик Кличко Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук и футболист Александр Шовковский.

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