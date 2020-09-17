Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"

В оригинальной версии видео Байден воспроизводит песню "Despacito".

?Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Фото: politconservatism.ru

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter смонтированное видео, где его соперник-демократ Джо Байден вроде бы воспроизводит со сцены песню с нецензурными высказываниями о полиции.

"Китай млеет от счастья. Они не могут поверить этому!", - написал президент США в сообщении.

Ниже он разместил видео с записью выступления Байдена на одном из избирательных митингов, которое содержит отредактированный звук, будто тот демонстрирует с телефона песню "F *** k tha Police".

China is drooling. They can’t believe this! https://t.co/AAmBGgHhyR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

Twitter обозначил сообщение Трампа как "манипулятивное". Президент США при этом опубликовал указанное видео дважды, но с разными подводками.

В оригинальной известной версии этого видео Байден воспроизводит с телефона песню "Despacito". Он встретился с латиноамериканскими избирателями во Флориде, где на сцену его позвал пуэрториканский певец Луис Фонса, который вместе с Дэдди Янки записал заглавную песню 2017 - "Despacito". Байден поднялся на сцену, достал телефон и со словами: "Могу сказать только одно", - включил "Despacito". Он качал головой в такт музыке и с улыбкой оглядывал зал.

After being introduced by Luis Fonsi, Joe Biden pulled out his phone and started playing Despacito ahead of his remarks kicking off Hispanic Heritage Month in Kissimmee, FL. pic.twitter.com/7R6hUZgLW1

— Sarah Mucha (@sarahmucha) September 16, 2020

Напомним, раньше Twitter удалил видео Трампа после жалобы группы Linkin Park.

В мае Twitter обозначил пост президента США как "героизацию насилия" после того, как тот заявил, что направит на разгон протестов в Миннеаполисе 500 бойцов национальной гвардии.



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