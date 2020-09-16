Украина закрывает пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались паломники-хасиды

Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавируса.

Сейчас на украинско-белорусской границе находятся паломники-хасиды. Несмотря на запрет въезда, они не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции из-за сложившейся ситуации в стране.

Несмотря на запрет, в Украину пытаются попасть тысячи паломников. В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть на украинскую территорию.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери 15 сентября обратился к президенту Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников.