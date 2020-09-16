Лукашенко предложил РоSSии провести новые военные учения

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром обороны РоSSии Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Мы договорились с президентом РоSSии, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, - успешно. Надо подумать о втором этапе учений и о других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, сегодня роSSийская военная делегация во главе с министром обороны Шойгу прилетела в Беларусь с рабочим визитом. Отмечалось, что во время встречи в Минске пройдет обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества.

"Я также просил президента РоSSии о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это пойти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что РоSSия "не отойдет в сторону" от Беларуси, а подобные мысли - "для дураков".

"Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось вбить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", - сказал президент Беларуси.

Шойгу, в свою очередь, рассказал, что на этот год у белорусских и роSSийских военных запланировано около 130 совместных мероприятий. "К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут такие учения", - добавил роSSийский министр.

Напомним, 14 сентября президент Лукашенко в Сочи встретился с президентом РФ Путиным.

15 сентября в Беларусь прибыли роSSийские десантники. Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ примут участие в совместных белорусско-роSSийских учениях "Славянское братство-2020". Активная фаза учений пройдет с 21 по 23 сентября.

21-26 сентября белорусские военнослужащие примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые проводится на военных полигонах РФ рядом с госграницей Украины.