Офис президента призвал Беларусь "не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников"

Офис президента считает, что белорусские власти непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи, что украинская граница остается открытой с Беларусью, из-за чего в Украину пытается попасть большое количество паломников-хасидов.

По состоянию на сегодня на границе Украины и Беларуси находятся около 2000 паломников, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - говорится в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что "личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений".

"Также считаем, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах", - подытожили в Офисе президента.

Напомним, что на время паломничества хасидов в Умань в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. Район паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента.

Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

Несмотря на это в Украину пытаются попасть тысячи хасидов-паломников. Шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть на украинскую территорию.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери 15 сентября обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, которые находятся на границе с Беларусью.

Кроме белорусской границы, паломники пытаются попасть в Украину и через другие пункты пропуска.

Въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября в связи с ростом количества больных коронавирусом. Для граждан Беларуси действуют преференции из-за сложной ситуации в стране.