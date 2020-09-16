Кабмин легализовал электронный ИНН и справки переселенцев

Федоров заявил, что правительство сделает все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг.

Кабмин легализовал электронный ИНН и справки переселенцев
Фото: Lb.ua

Кабинет министров Украины принял решение об отображении в мобильном приложении "Дія" идентификационного налогового номера и справки внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Я уже писал о том, что в октябре мы официально представляем ИНН в "Дії". Наконец эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании кабинета министров мы легализовали электронный ИНН", - написал Федоров.

Министр также добавил, что правительство легализует электронную справку ВПЛ.

"Сделаем все, чтобы упростить бюрократию в получении услуг", - отметил министр.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский представил государственную мобильную программу "Дія" и пообещал сделать из Украины е-страну.

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