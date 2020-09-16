Правительство одобрило стратегию борьбы с организованной преступностью на пять лет

Стратегия будет реализовываться в три этапа.

Кабинет министров одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая будет реализовываться в течение пяти лет в три этапа.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что целью стратегии является формирование государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью по международным стандартам.

Стратегия будет реализовываться в три этапа:

Первый этап - оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности (SOCTA Украина). По результатам этого будут сформированы аналитические выводы, которые сформулируют приоритеты.

Второй этап - определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий.

Третий этап - выполнение комплексных плановых мероприятий.

Стратегию планируется реализовывать "на основании оптимальных решений, которые должны учитывать практику стран-членов Европейского Союза".

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

Рада 8-го созыва в 2016 году отказалась поддержать похожий законопроект и ввести понятие "вор в законе" в Уголовный кодекс. Законопроект предусматривал за подобную деятельность лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.