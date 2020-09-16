На Донбассе в результате несчастного случая погиб боец со Львовщины

Находясь в блиндаже, он подорвался на гранате.

На Донбассе в результате несчастного случая погиб боец со Львовщины
Роман Червінський

Сегодня, 16 сентября, на Донбассе погиб боец со Львовщины, житель Яворива Роман Червинский.

Об этом сообщила Яворивская районная государственная администрация.

Отмечается, что около 1:25, находясь в блиндаже, он подорвался на гранате, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью.

Роман Червинский, 1991 года рождения, был призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году он был мобилизован Яворивско-Мостиским ОРВК и проходил службу как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Выражаем искренние слова соболезнования родителям, брату, родным и близким по поводу невосполнимой утраты Червинского Романа", - говорится в сообщении РГА.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского Попаснянского района Луганской области погиб украинский военнослужащий.

Ранее в штабе ООС также сообщали, что в результате взрыва гранаты у Шумов Донецкой области ранения получили полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский, которые "находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации".

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