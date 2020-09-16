На Донбассе в результате несчастного случая погиб боец со Львовщины

Находясь в блиндаже, он подорвался на гранате.

Сегодня, 16 сентября, на Донбассе погиб боец со Львовщины, житель Яворива Роман Червинский.

Об этом сообщила Яворивская районная государственная администрация.

Отмечается, что около 1:25, находясь в блиндаже, он подорвался на гранате, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью.

Роман Червинский, 1991 года рождения, был призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году он был мобилизован Яворивско-Мостиским ОРВК и проходил службу как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Выражаем искренние слова соболезнования родителям, брату, родным и близким по поводу невосполнимой утраты Червинского Романа", - говорится в сообщении РГА.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского Попаснянского района Луганской области погиб украинский военнослужащий.

Ранее в штабе ООС также сообщали, что в результате взрыва гранаты у Шумов Донецкой области ранения получили полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский, которые "находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации".