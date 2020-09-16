В Минск прибыл министр обороны РоSSии Шойгу

Визит осуществляется "для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и РоSSии".

В Минск прибыл министр обороны РоSSии Шойгу

Сегодня, 16 сентября, в столицу Беларуси прибыла роSSийская военная делегация во главе с министром обороны РоSSийской Федерации Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Отмечается, что рабочий визит осуществляется "для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и РоSSии".

Напомним, 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко в Сочи встретился с президентом РФ Путиным.

15 сентября в Беларусь прибыли роSSийские десантники. Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ примут участие в совместных белорусско-роSSийских учениях "Славянское братство-2020". Активная фаза учений пройдет с 21 по 23 сентября.

21-26 сентября белорусские военнослужащие примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые проводятся на военных полигонах РФ вблизи с госграницей Украины.

По данным Минобороны РФ, в них примут участие воинские контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана. К учениям планировали привлечь группировки из шести стран по линии Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Как известно, от участия в учениях "Кавказ-2020" уже отказались Индия и Азербайджан.

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