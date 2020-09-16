Около тысячи хасидов не оставляют попыток попасть в Украину через "Новые Яриловичи"

Значительные группы иностранцев зафиксированы также напротив пункта пропуска "Дольск" на Волыни.

На Черниговщине напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" находится около тысячи хасидов. Накануне вечером между украинским и белорусским пунктами пропусков было около 50 человек, после полуночи они вернулись на территорию Республики Беларусь.

Фото: mvs.gov.ua

Об этом информирует пресс-центр МВД.

"На Черниговщине напротив пункта пропуска «Новые Яриловичи» по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, не оставляющих попыток попасть в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вчера вечером пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска "Дольск", что в Волынской области.

На место прибыл Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. На линии государственной границы он встретился с иностранцами.

Фото: mvs.gov.ua

Глава ГПС напомнил иностранцам о решении правительства, которое действует в Украине и регламентирует порядок пересечения границы, и акцентировал внимание, что все они, направляясь в наше государство, сознательно понимали наличие ограничения на въезд.

"Вы о таких решениях знали три недели назад. Я понимаю ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно. Правительство Украины приняло решение об ограничении въезда иностранцев исходя из ситуации в Украине. С целью недопущения распространения коронавируса на территории Украины пока въезд иностранцев запрещен", - сказал он.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, глава Госпогранслужбы отметил недопустимость попыток нарушения границы.

"Гражданин Израиля, ожидавший пропуска на Черниговщине, попытался незаконно пересечь границу. Он был немедленно задержан и возвращен обратно с запретом въезда в Украину на 5 лет. Поэтому призываю вас не нарушать законы Украины и не прибегать к незаконным действиям", - отметил он.

Сергей Дейнеко попросил иностранцев не апеллировать к слухам о якобы принятом решения об их пропуске через границу.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, вечером 15 сентября на границе Украины с Беларусью с хасидами встретился министр внутренних дел Арсен Аваков. Он призвал паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе.

По данным главного раввина Киева, на границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов.

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