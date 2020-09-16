Украина предложила австрийскому бизнесу принять участие в "Большой стройке"

Австрия занимает шестое место среди стран, инвестирующих в Украину.

Украина предложила австрийскому бизнесу принять участие в "Большой стройке"

Украинская делегация, в состав которой вошел министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Австрия, приняла участие в украинско-австрийском бизнес-форуме, где представила инвестиционный потенциал Украины, в частности, в части реформ и развития страны. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

При этом министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов отметил, что Австрия занимает шестое место среди стран, инвестирующих в Украину.

«Каждый раз, посещая регионы нашей страны, я убеждаюсь в том, что инвестиции в Украине работают. Строятся и работают индустриальные парки, промышленные объекты, оздоровительные центры и объекты медицинской инфраструктуры. Украина развивается и развивается. Продолжается масштабное строительство - реализуется программа Президента «Большая стройка», строятся тысячи километров дорог и разные по своему назначению и масштабу инфраструктурные объекты. Закладывается фундамент стабильности, создаются рабочие места, развиваются регионы. Важно, чтобы наши европейские партнеры знали, что страна развивается и меняется. Есть примеры эффективного партнерства с австрийским бизнесом в Украине, и мы планируем и в дальнейшем быть открытыми и способствовать диалогу между нашими странами, обеспечить поддержку инвесторам», - отметил Чернышов в своей речи.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи принять участие в реализации проектов Национальной программы «Большая стройка» и возрождении культурно-архитектурного наследия. Он отметил, что особенно интересными для них должны стать сферы, в которых австрийские компании владеют современными технологиями и передовым опытом: банковский и страховой секторы, энергетика и деревообрабатывающая отрасль, автодорожная и горнолыжная инфраструктура, в частности, в Карпатском регионе.

Кроме Владимира Зеленского и Алексея Чернышова, участие во встрече с представителями австрийского бизнеса также приняли Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен, представители правительств Украины и Австрии, Палаты экономики Австрии, Торгово-промышленной палаты Украины, руководители Луганской и Киевской облгосадминистраций.

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