Балуха ввели в состояние медикаментозной комы, - Сущенко

Он находится в тяжелом состоянии, но приходил в себя и пытался снять повязку с головы.

Балуха ввели в состояние медикаментозной комы, - Сущенко
Фото: Lb.ua

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, но он приходил в себя и пытался снять повязку с головы. Поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Об этом в эфире "Громадського радио" рассказал бывший политзаключенный журналист Роман Сущенко.

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку. Врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - сказал он.

Сущенко добавил, что из четырех версий избиения Балуха, которые рассматривает полиция, три - основные. Кроме того, характер нанесения травм указывает на то, что это были умышленные физические действия двух или трех человек.

"Характер нанесения травм свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и следов побоев нет. Если это хулиганство - это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости, или это люди сделали с какой-то целью", - добавил Сущенко

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым в столичном Гидропарке. У него сломаны рука и ключица. Офис президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападения мог быть политический мотив.

В Нацполиции также рассказали о деталях избиения Балуха. На 14 сентября его состояние оставалось стабильно тяжелым.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.

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