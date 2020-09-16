Рада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ

Парламент освободил от обязанностей Веру Рычаковскую.

Рада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на заседании 16 сентября назначила бывшего регионала Василия Горбаля членом Совета Национального банка Украины.

Решение поддержали 249 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщил, что Горбаль был избран из четырех претендентов.

"Это человек, который всю жизнь проработал в банковской сфере. Ему доверяют банкиры. Я убежден, что из тех кандидатур, которые были представлены, это лучшая кандидатура", - заверил Гетманцев.

Кроме этого, Верховная Рада уволила Веру Рычаковскую с должности члена Совета НБУ в связи с окончанием срока ее полномочий.

Василий Горбаль был народным депутатом IV, V и VI созывов. Входил в состав фракции "За единую Украину", впоследствии стал членом Партии регионов.

В 2004 году активно занимался избирательной кампанией кандидата на пост президента Виктора Януковича.

На выборах-2006 Горбаль снова стал народным депутатом Украины. Мандат и депутатский значок ему обеспечило 37 место в списке той же Партии регионов.

Весной 2010 года, после того как президентом был избран лидер ПР Виктор Янукович, Горбаль был назначен губернатором Львовской области. Уволили его 21 декабря 2010-го (по неофициальной версии - из-за низких результатов, полученных Партией регионов на Львовщине на местных выборах 2010 года).

Осенью 2012 года Горбаль снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва самовыдвиженцем по одномандатному округу №221 в Киеве, однако проиграл представителю "Батькивщины" Леониду Емцу.

В соответствии с Законом "О Национальном банке Украины", в состав Совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от президента Украины, а также глава НБУ по должности.

Напомним, что Горбаль уже претендовал на должность члена Совета НБУ в прошлом году.

10 сентября его кандидатуру поддержали в Комитете парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Рада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрийРада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрий
Рада поддержала законопроект Зеленского об увеличении штрафов за уклонение от мобилизацииРада поддержала законопроект Зеленского об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации
Рада проголосовала за создание ВСК по вопросам коррупции в ГАСИРада проголосовала за создание ВСК по вопросам коррупции в ГАСИ
Рада отменила справки о судимости для кандидатов в депутатыРада отменила справки о судимости для кандидатов в депутаты
Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко (дополнено)Рада приняла Заявление относительно ситуации в Беларуси с осуждением действий режима Лукашенко (дополнено)
Глава Житомирского областного совета заболел СOVID-19Глава Житомирского областного совета заболел СOVID-19
Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - КучеренкоВласть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада", - Кучеренко
Рада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборовРада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборов
Козак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборахКозак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах
Комитет ВР поддержал кандидатуру бывшего регионала Горбаля на должность члена Совета НБУКомитет ВР поддержал кандидатуру бывшего регионала Горбаля на должность члена Совета НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости