В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по "вагнеровцам"

Главой ВСК будет нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по "вагнеровцам"
Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщил руководитель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.

"Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг "вагнеровцев", зарегистрирован. Фракция "Голос" выполнила свое обещание. Главой ВСК будет наш коллега Роман Костенко", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.

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