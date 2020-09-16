На границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов - главный раввин Киева

Накануне вечером с ними встретился глава МВД Арсен Аваков.

На границе с Украиной находятся несколько тысяч хасидов - главный раввин Киева
На кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко
Фото: Скріншот відео

От полутора до двух с половиной тысяч хасидов находятся на границе Украины с Беларусью.

Об этом сообщил главный раввин Киева Ионафан Биньямин Маркович, передает Громадське радио.

Он также отметил, что 300-400 человек находятся в Румынии. Большинство хасидов приехали из Израиля.

"Несколько тысяч хасидов находятся на разных границах с Украиной. Большинство из Израиля, немалая часть из Франции. Из Америки, конечно, тоже. Откуда-то появились слухи, что границы Украины с Беларусью открыты, поэтому люди приезжают", - рассказал Ионафан Биньямин Маркович.

Вечером 15 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с хасидами на границе Украины с Беларусью. Он призвал паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе, сообщает пресс-центр МВД.

Фото: пресс-центр МВД

Министр пояснил, что в связи с мировой пандемией COVID-19 правительство Украины вынуждено ограничивать в соответствии с карантинными условиями все массовые акции, в том числе религиозные. Ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий.

Во время встречи представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел по поводу решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания. "Все вопросы были согласованы", - заверили в МВД.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что на данный момент ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов. В эфире телеканала "Украина 24" вечером 15 сентября он подчеркнул, что "на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины".

По словам Енина, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются "чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до в введения запрета на въезд в Украину".

"Они будут обеспечены соответствующим питанием, медицинским обслуживанием. Будут сведены к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры по нераспространению Covid на данном этапе приняты", - цитирует замминистра Интерфакс-Украина.

Ранее министр внутренних дел Израиля Арье Дери попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, которые застряли на границе с Беларусью. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидов.

Украинские пограничники прогнозируют прибытие еще тысячи паломников-хасидов к границе со стороны Беларуси на Черниговщине, до 700 человек - в Житомирской области и около 1,5 тысячи человек - на Волыни.

В 2020 году празднование Рош ха-Шана выпадает на 18-20 сентября.

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