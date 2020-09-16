Экс-глава ГТС Нефедов подтвердил, что идет на выборы в Киевсовет от "Голоса"

По его словам, компанию в партийном списке ему составят те, кто "своими руками строил компании, защищал Украину, лечил больных".

Экс-глава ГТС Нефедов подтвердил, что идет на выборы в Киевсовет от "Голоса"
Фото: Макс Требухов

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов подтвердил, что идет на выборы под №1 в списке "Голоса" в Киевсовет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нефедов говорит, что идет на выборы, потому что "считает нужным посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украине лучше".

"Почему с "Голосом": ибо из всех команд "Голос" - ближайший к моим взглядам - как экономическим, так и этическим. Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, за европейскую Украину, а не за роSSийское болото, за либеральную экономику, а не за популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если иногда и ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. Это партия, которая ближе к принципам «партии», а не лидерского проекта под конкретное лицо", - заявил он.

Нефедов добавил, что "Голос" ведет в Киевсовет команду, в которой есть люди, которые "своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных", однако не озвучил фамилии.

Напомним, о том, что Нефедов может стать первым номером в списке "Голоса" в Киевсовет, LB.ua сообщили источники в партии 14 сентября.

24 апреля Кабинет Министров уволил главу Таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Перед этим экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефедова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

20 мая президент Владимир Зеленский выразил поддержку бывшему главе Государственной таможенной службы Максиму Нефедову. При этом он считает его увольнение вполне оправданным, отметив, что "хорошими людьми бюджет не наполнишь".

Президент рассказал, что предлагал Нефедову создать на таможне военизированные отряды для борьбы с контрабандой, но тот отказался.

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