Степанов возглавит список "Слуги народа" в Одесский областной совет, - нардеп Бобровская

Максим Степанов работал главой Одесской обладминистрации с 2017 по 2019 год.

Степанов возглавит список "Слуги народа" в Одесский областной совет, - нардеп Бобровская
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов баллотируется в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

«Не развалив до конца Минздрав, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым !! номером в Одесский областной совет от .... Слуги народа! Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места", - написала она в фейсбуке.

Напомним, Максим Степанов возглавлял Одесскую обладминистрацию с 2017 по 2019 год. Родился в Амурской области, РоSSия. Учился в Донецком Национальном медицинском университете им. М. Горького по специальности "Лечебное дело". Позже также закончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.

Свою карьеру Максим Степанов начинал санитаром Славянской городской больницы №1, где работает главным врачом его отец - Владимир Степанов. После этого Степанов ушел в бизнес, а дальше - во власть.

Степанов является близким другом и кумом Игоря Палицы.

В марте этого года Степанов нашел и купил аппарат искусственной вентиляции легких для инфекционной больницы Одессы.

30 марта Рада проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

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