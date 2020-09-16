Йошихиде Суга официально провозглашен премьер-министром Японии

В ближайшее время он должен объявить состав своего правительства.

Йошихиде Суга официально провозглашен премьер-министром Японии
Фото: zerkalo.az

Йошихиде Суга официально избран новым премьер-министром Японии по результатам голосования парламента.

71-летний глава правящей Либерально-демократической партии заменяет Синдзо Абэ, который объявил о своей отставке в связи с состоянием здоровья, пишет CNN.

Сейм поддержал нового премьера 314 голосами из 465 в нижней палате и 142 из 240 в верхней.

Теперь он должен объявить состав своего правительства, которое, как ожидается, в основном будет состоять из министров, которые были назначены Абэ. После этого он принесет присягу императору Нарухито.

Отмечается, что Суга был правой рукой Абэ на протяжении 8-летнего второго срока правления премьера. Он был главным секретарем правительства и одновременно начальником штаба и пресс-секретарем.

Работал с Абэ над внедрением "абэномики" - экономической политики, призванной стимулировать экономику Японии.

Напомним, что во времена правления Синдзо Абэ его Либерально-демократическая партия достигла большого успеха и победила на досрочных парламентских выборах, получив вдвое больше мест в Палате представителей по сравнению с предыдущими выборами.

В августе Абэ сказал, что уходит в отставку из-за хронического заболевания кишечника - колит.

14 сентября Йошихиде Суга победил на выборах главы Либерально-демократической партии.

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