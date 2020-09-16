COVID-19 помогает обществу избавиться от «лишних» людей – главный эпидемиолог Молдовы

Невероятный скандал разразился после заявления высокопоставленного чиновника одной из европейских стран. Эпидемиолог в эфире телевидения цинично отозвался о людях, которые умерли от COVID-19, назвав их «обузой».

Скандал разразился такой, что никакие извинения главного эпидемиолога и директора Национального агентства общественного здравоохранения Молдовы никто не захотел слушать. Николае Фуртуне с позором отправили в отставку.

Во время обострения ситуации с пандемией коронавируса в мире главный эпидемиолог Молдовы без лишних сантиментов заявил в эфире одного из телеканалов страны, что COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой.

«Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове», — заявил Николае Фуртуне.

После сказанного оппозиционные политические силы и Демпартия Молдовы потребовали отправить главного эпидемиолога в отставку. Человек с такими взглядами на ситуацию с COVID-19 не может заботиться о здравоохранении граждан государства.

Николае Фуртуне быстро понял, что наговорил лишнего, пытаясь спасти свое положение, он выступил с публичными извинениями, якобы его не так поняли, на самом деле он имел в виду, что умершие от коронавируса были обузой только с медицинской точки зрения, но не с социальной. Тем не менее, президент Молдовы Игорь Додон лично потребовал его отставки.