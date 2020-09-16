COVID-19 помогает обществу избавиться от «лишних» людей – главный эпидемиолог Молдовы

Коронавирус убивает «лишних» людей: новый резонансный скандал всколыхнул мир

Невероятный скандал разразился после заявления высокопоставленного чиновника одной из европейских стран. Эпидемиолог в эфире телевидения цинично отозвался о людях, которые умерли от COVID-19, назвав их «обузой».

Скандал разразился такой, что никакие извинения главного эпидемиолога и директора Национального агентства общественного здравоохранения Молдовы никто не захотел слушать. Николае Фуртуне с позором отправили в отставку.

Во время обострения ситуации с пандемией коронавируса в мире главный эпидемиолог Молдовы без лишних сантиментов заявил в эфире одного из телеканалов страны, что COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой.

«Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове», — заявил Николае Фуртуне.

Коронавирус убивает «лишних» людей: новый резонансный скандал всколыхнул мир

После сказанного оппозиционные политические силы и Демпартия Молдовы потребовали отправить главного эпидемиолога в отставку. Человек с такими взглядами на ситуацию с COVID-19 не может заботиться о здравоохранении граждан государства.

Николае Фуртуне быстро понял, что наговорил лишнего, пытаясь спасти свое положение, он выступил с публичными извинениями, якобы его не так поняли, на самом деле он имел в виду, что умершие от коронавируса были обузой только с медицинской точки зрения, но не с социальной. Тем не менее, президент Молдовы Игорь Додон лично потребовал его отставки.


: Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин поручил провести аудит средств фонда covid-19Кабмин поручил провести аудит средств фонда covid-19
В Чехии объявили о второй волне заболевания COVID-19В Чехии объявили о второй волне заболевания COVID-19
В Минске неизвестные в масках стали похищать людей на улице, - видеоВ Минске неизвестные в масках стали похищать людей на улице, - видео
Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19
В МОЗ рассказали, сколько украинцев получат "гуманитарную" вакцину от COVID-19В МОЗ рассказали, сколько украинцев получат "гуманитарную" вакцину от COVID-19
У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19
Главу Львовского облсовета госпитализировали с COVID-19 - СМИГлаву Львовского облсовета госпитализировали с COVID-19 - СМИ
Зеленский призвал защитить врачей, которых руководство медучреждений заставляет скрывать инфицирование COVID-19Зеленский призвал защитить врачей, которых руководство медучреждений заставляет скрывать инфицирование COVID-19
Экс-президент Индии умер от осложнений COVID-19Экс-президент Индии умер от осложнений COVID-19
Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости