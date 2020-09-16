Испания официально осудила режим Франко

Правительство называет новый закон мерой "окончательной дефранкизации" Испании.

Испания официально осудила режим Франко
Фото: espanarusa.com

Правительство Испании 15 сентября приняло Закон демократической памяти, призванный поставить под запрет "любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей".

Об этом сообщает DW.

"Новое законодательство впервые в Испании официально осуждает режим генерала Франко и запрещает общественные организации с франкистскими названиями. Таким образом, оно дополняет решение о "дефранкизации" 2007 года, согласно которыму франкистские названия улиц сменили на новые, а памятники и мемориальные доски, связанные с деятелями прежнего режима, сняли", - говорится в сообщении.

Новый закон, который правительство называет мерой "окончательной дефранкизации" Испании, также запрещает публичные выступления сторонников диктатуры и демонстрацию символики франкистского периода.

Правительство планирует составить списки всех жертв диктатуры и идентифицировать останки этих жертв в братских могилах. Судебные приговоры эпохи Франко и дворянские звания, присвоенные диктатором своим приближенным, будут ликвидированы.

Некоторые положения нового закона вызвали неоднозначную реакцию и будут обжалованы в Конституционном суде страны.

Генерал Франко пришел к власти в 1939 году в результате мятежа против правительства "Народного фронта", в котором участвовали социалисты, коммунисты и левые либералы. После трехлетней гражданской войны он ликвидировал Испанскую республику и установил правый авторитарный режим. Франко единолично выполнял обязанности главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.

В октябре 2019-го останки бывшего диктатора Франсиско Франко через 44 года после его смерти перенесли из мемориального комплекса "Долина Павших" в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом.

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