Испания официально осудила режим Франко
Правительство называет новый закон мерой "окончательной дефранкизации" Испании.
Правительство Испании 15 сентября приняло Закон демократической памяти, призванный поставить под запрет "любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей".
Об этом сообщает DW.
"Новое законодательство впервые в Испании официально осуждает режим генерала Франко и запрещает общественные организации с франкистскими названиями. Таким образом, оно дополняет решение о "дефранкизации" 2007 года, согласно которыму франкистские названия улиц сменили на новые, а памятники и мемориальные доски, связанные с деятелями прежнего режима, сняли", - говорится в сообщении.
Новый закон, который правительство называет мерой "окончательной дефранкизации" Испании, также запрещает публичные выступления сторонников диктатуры и демонстрацию символики франкистского периода.
Правительство планирует составить списки всех жертв диктатуры и идентифицировать останки этих жертв в братских могилах. Судебные приговоры эпохи Франко и дворянские звания, присвоенные диктатором своим приближенным, будут ликвидированы.
Некоторые положения нового закона вызвали неоднозначную реакцию и будут обжалованы в Конституционном суде страны.
Генерал Франко пришел к власти в 1939 году в результате мятежа против правительства "Народного фронта", в котором участвовали социалисты, коммунисты и левые либералы. После трехлетней гражданской войны он ликвидировал Испанскую республику и установил правый авторитарный режим. Франко единолично выполнял обязанности главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.
В октябре 2019-го останки бывшего диктатора Франсиско Франко через 44 года после его смерти перенесли из мемориального комплекса "Долина Павших" в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом.