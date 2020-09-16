Белорусская оппозиция готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой

В настоящее время представители Координационного совета белорусской оппозиции работают в этом направлении.

Белорусская оппозиция готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой
Марія Колесникова
Фото: vot-tak.tv

Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.

"Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены", - заявила Светлана Тихановская.

Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой "конечно, появится".

Напомним, в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановська заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Белоруси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти.

Она также отметила, что выданные Россией кредитные средства белорусские власти тратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.

Вместе с тем Светлана Тихановская не верит в реализацию сценария военной агрессии РоSSии против Беларуси.

Тихановська также считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.

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