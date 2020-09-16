В Москве опровергли готовность к встрече "нормандской четверки", Киев требует объяснений

В МИД объяснили, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Замглавы МИД РоSSии Андрей Руденко отрицает готовность РоSSии к проведению саммита "нормандской четверки" на самом высоком уровне.

Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

Ранее президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом анонсировал еще одну встречу политических советников глав государств в течение ближайших 10 дней, после которой уже должна быть встреча лидеров "нормандской четверки". Он также выразил уверенность в том, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.

"Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал Руденко.

Со своей стороны пресс-служба украинского МИД сообщила, что Министерство иностранных дел Украины требует от РФ разъяснения относительно заявления роSSийского замминистра МИД Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав четырех государств в нормандской формате.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность РоSSийской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции роSSийской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", - говорится в сообщении.

В МИД объяснили, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "Нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Напомним, 11 сентября

в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонний контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров является договоренность о продолжении режима "тишины" на Донбассе.