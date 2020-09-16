Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская не верит в реализацию сценария военной агрессии РоSSии против Беларуси.

Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью LB.ua.

По ее словам, россияне не поймут решения своего правительства о введении войск в Беларусь . Кроме того, в шестой раз провозглашенному президентом Беларуси Александру Лукашенко такая помощь не понадобится, считает лидер оппозиционного движения Беларуси.

"Мы этого не ожидаем, мы этого не хотим, и мы очень надеемся, что так не произойдет. Наверное, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действий со стороны РоSSии не будет. Белорусы дружны абсолютно с гражданами РоSSийской Федерации. Мы всегда были в прекрасных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. РоSSияне не поймут такого решения своего правительства как введение войск или предоставление военной помощи Лукашенко. Более того, Лукашенко такая помощь не понадобится, потому что у нас демонстрации носят абсолютно мирный характер, и мы уверены, что такими они и останутся", - заявила Светлана Тихановская.

Она также добавила, что народ Беларуси выступит против подписания соглашения об углубленной интеграции РоSSии и Беларуси в рамках создания Союзного государства.

Светлана Тихановская - главная оппонентка Лукашенко на выборах, лидер протестного движения, была вынуждена уехать в Литву, где находится и сейчас.

Напомним, что в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановская заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Беларуси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти.