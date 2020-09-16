Тихановская обвинила РоSSию в финансировании агрессии в Беларуси

Выделенные Россией деньги белорусская власть тратит на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.

"Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларуси не в то, что крайне необходимо нашей стране, больницы или что-то другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть они направлены на какие-то военные действия против своих же людей", - заявила Тихановская.

По ее словам, часть выделенных Россией денег белорусская власть потратит на закупку бронежилетов.

"Мы уже видели запрос на закупку (со стороны белорусских властей - LB.ua) бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие. С помощью этих денег РоSSия могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы, а не отдавать их на агрессивные действия против мирных белорусов", - сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси.

Светлана Тихановска - главная оппонентка Лукашенко на выборах, лидер протестного движения, была вынуждена уехать в Литву, где находится и сейчас.

Напомним, что в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановская заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Беларуси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти.