Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти

По словам Светланы Тихановской, мнение всех белорусов должно учитываться в этом вопросе.

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Если в шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.

По ее словам, мнение всех белорусов должно учитываться в этом вопросе.

"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Александр Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановская ответила: "Да".

Светлана Тихановская - главная оппонентка Лукашенко на выборах, лидер протестного движения, была вынуждена уехать в Литву, где находится и сейчас.

Члены литовского Сейма зарегистрировали резолюцию, предлагающую признать белорусскую оппозиционную деятельницу Светлану Тихановскую единственным законным президентом Беларуси.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель во время выступления в Европарламенте сегодня заявил, что Европейский Союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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