Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидов

Беларусь готова организовать транспорт для доставки этих паломников в пункт назначения и обратно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть на украинскую территорию.

Об этом заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, например, автобусы для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно. А потом и в аэропорт для отправки на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", - сказала Эйсмонт.

"При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло", - добавила она.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

Вчера вечером белорусские пограничники сообщили о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. Их не пропускают в Украину из-за карантинных ограничений.По состоянию на утро 15 сентября на границе с Беларусью находились несколько сотен хасидов, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничения въезда.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери сегодня обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, которые находятся на границе с Беларусью.