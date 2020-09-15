Зеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавируса

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана".

Зеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавируса
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть несколько предприятий, которые готовы производить вакцину от COVID-19 после ее создания.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", - сказал Зеленский во время переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не раньше, чем в марте будущего года.

Глава МОЗ Украины Максим Степанов отмечает, что поставленную в Украину в рамках международной инициативы COVAX вакцину от коронавируса получат лишь 20% населения нашего государства.

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